Preparatevi a vivere un’estate all’insegna del divertimento con la 21ª edizione di Paperissima Sprint! Dal 9 giugno, ogni sera alle 20.35 su Canale 5, torna il famoso show di risate e scherzi, questa volta con un entusiasmo rinnovato. A condurre, un duo irresistibile: Juliana Moreira, simbolo di energia e simpatia, e Vittorio Brumotti, il veterano delle imprese estreme. Un appuntamento da non perdere per un’estate all’insegna della leggerezza e della buona compagnia.

Da lunedì 9 giugno, su Canale 5 alle ore 20.35, prende il via l’edizione estiva di Paperissima Sprint. Al timone, un grande ritorno. Da lunedì 9 giugno, su Canale 5 alle ore 20.35, prende il via l’edizione estiva di Paperissima Sprint. Al timone, un grande ritorno: Juliana Moreira, già presentatrice di 10 edizioni, dal 2008 al 2017. La conduttrice brasiliana affiancherà il veterano Vittorio Brumotti (12 edizioni all’attivo, dal 2011 al 2024) e “l’inossidabile” Gabibbo, presenza fissa del varietà di Antonio Ricci fin dalla prima puntata trasmessa nel 1990. « Dopo un anno durissimo in prima linea per le inchieste di Striscia, per me tornare a Paperissima Sprint è come sentire l’odore dell’estate e della spensieratezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com