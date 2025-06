Prende fuoco un condizionatore in borgo del Correggio | intervento dei vigili del fuoco

Un incendio sorprende i residenti di Borgo del Correggio a Parma: un condizionatore preso fuoco all’interno di un’abitazione. L’allarme è scattato nel pomeriggio di lunedì 9 giugno, attivando prontamente i vigili del fuoco provenienti dalla loro caserma di via Chiavari. Grazie alla loro tempestiva azione, le fiamme sono state domate con successo, evitando conseguenze più gravi. La sicurezza dei cittadini resta la priorità, mentre si indaga sulle cause dell’incendio.

