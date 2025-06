Preghiera per la pace in piazza della Repubblica a Terni

Unisciti a noi mercoledì 11 giugno alle ore 19 in piazza della Repubblica a Terni per un momento di profonda preghiera, unendo cuori e voci nella richiesta di pace. In occasione del passaggio della fiaccola della pace del pellegrinaggio Macerata-Loreto, questa iniziativa sarà un’occasione speciale per riflettere sulla speranza e l’unità. Con il vescovo e le autorità, davanti alla statua della Madonna del Polo, ci impegneremo a diffondere amore e armonia in città e nel mondo.

In occasione del passaggio a Terni della fiaccola della pace del pellegrinaggio Macerata-Loreto (evento che coinvolge ogni anno circa 20mila persone) ci sarà mercoledì 11 giugno alle 19 una iniziativa di preghiera insieme a vescovo e autorità davanti alla statua della Madonna del polo in piazza.

