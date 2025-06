Preghiera della sera 9 Giugno 2025 | Avvolgimi nella Tua gloria

Mentre il sole tramonta e la sera si posa su di noi, è il momento di aprire il cuore alla pace e alla protezione divina. La preghiera della sera del 9 giugno 2025 ci invita a chiedere al Padre di avvolgerci nella Sua gloria, invocando lo Spirito Santo affinché illumini le nostre anime e protegga i nostri cari. Un gesto semplice, ma carico di fede e speranza, che ci avvicina alla presenza di Dio e ci rinnova nel suo amore infinito.

“Avvolgimi nella tua gloria”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 9 Giugno 2025: “Avvolgimi nella Tua gloria”

