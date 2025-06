Predator | killer of killers in arrivo su Disney il 6 giugno

trasporta gli spettatori in un viaggio avvincente tra storie di cacciatori e prede, svelando nuovi dettagli sulle creature predator. Con un cast coinvolgente e effetti visivi mozzafiato, Predator: Killer of Killers promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere. Non perdete l’occasione di scoprire questa avvincente interpretazione dell’universo Predator, disponibile dal 6 giugno su Disney+ STAR.

Predator: Killer of Killers, disponibile dal 6 giugno su Disney+ STAR. La nuova produzione della saga di Predator, intitolata Predator: Killer of Killers, offre un'interpretazione innovativa e articolata dell'universo alieno. Diretto da Dan Trachtenberg, il film si inserisce nel catalogo di Disney+ STAR dal 6 giugno, proponendo una narrazione che combina azione, mitologia e tecnologia attraverso una struttura antologica. Questo approccio permette di esplorare differenti epoche storiche e contesti culturali, mantenendo alta l'attenzione dello spettatore e rinnovando l'interesse verso il franchise.

