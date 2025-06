Predappio vive l' estate | incontri concerti e feste tante proposte culturali e di intrattenimento nel paese

Predappio si trasforma in un palcoscenico vibrante di emozioni e cultura durante l’estate 2025, con un ricco calendario di eventi pensati per coinvolgere residenti e visitatori. Da musica dal vivo a degustazioni enogastronomiche, passando per spettacoli e approfondimenti storici, ogni angolo del paese si anima di energia e convivialità. Un’estate da vivere intensamente, all’insegna di scoperta e divertimento, perché qui l’estate non è solo una stagione, ma un’esperienza da ricordare.

È tutto pronto per l’avvio dell’edizione 2025 di “Predappio vive l’estate”, il calendario di eventi che animerà la cittadina e le sue frazioni da giugno a settembre. Musica dal vivo, approfondimenti storico-artistici, enogastronomia, cinema, spettacoli per le famiglie ed altri appuntamenti ormai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Predappio vive l'estate: incontri, concerti e feste, tante proposte culturali e di intrattenimento nel paese

