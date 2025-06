Precipita nel vuoto per 15 metri mentre si arrampica | ragazzino grave in ospedale

Un incidente che ha sconvolto tutta la comunità di Paitone: un ragazzino di 14 anni, durante un'escursione al Parco delle Fucine di Casto, è precipitato per oltre 15 metri dalla ferrata. Ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia e trasportato in elicottero, il suo destino rimane incerto. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza in montagna e l’attenzione ai giovani arrampicatori.

È stato ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia, elitrasportato in ospedale in elicottero, il ragazzino di 14 anni di Paitone che domenica pomeriggio è precipitato per oltre 15 metri da una ferrata al Parco delle Fucine di Casto. Si stava arrampicando insieme al fratello più grande.

