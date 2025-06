Pratola Serra bilancio 2017 sotto accusa | chieste assoluzioni sentenza attesa a luglio

Il processo per il bilancio 2017 del Comune di Pratola Serra tiene con il fiato sospeso la comunità, tra richieste di assoluzione e attesa per la sentenza di luglio. La vicenda, che vede coinvolti esponenti dell’amministrazione locale, si svolge davanti al Tribunale di Avellino, alimentando dubbi e speranze. Il verdetto finale potrà ridare serenità o generare nuove riflessioni sul buon governo locale, lasciando tutti in attesa di conoscere l’esito definitivo.

Prosegue davanti al Tribunale di Avellino il processo per il presunto falso in bilancio relativo al consuntivo 2017 del Comune di Pratola Serra. Nell'udienza tenutasi lunedì 9 giugno, gli avvocati Marino Capone ed Enrico Matarazzo hanno chiesto l'assoluzione per i loro assistiti, il consigliere.

