Prato School Cup | Buzzi e Dagomari in finale Gold l' 11 giugno

Il grande giorno si avvicina: il 11 giugno al campo “Bruno Chiavacci” si deciderà la vincitrice della finale Gold della Prato School Cup. Dopo emozionanti semifinali, Buzzi e Dagomari si preparano a sfidarsi in un confronto che promette spettacolo e passione. Chi salirà sul gradino più alto del podio? La risposta sta per essere svelata in una sfida che resterà nella storia del torneo.

Saranno Buzzi e Dagomari a disputare la finale Gold della Prato School Cup. L'atto conclusivo andrà in scena mercoledì 11 giugno e vedrà opposte le due formazioni che si sono aggiudicate le rispettive semifinali, andate in scena sul terreno di gioco del campo sportivo "Bruno Chiavacci". Partiamo dalla squadra dell'istituto di viale della Repubblica, che ha avuto ragione per 2-0 del Gramsci Keynes grazie alle reti messe a segno da Baldi e Menichetti. Il Dagomari invece ha battuto di misura il Datini (1-0): la marcatura decisiva è stata di Guizzaro. Per quanto concerne invece le semifinali Silver, il Marconi ha mandato al tappeto per 3-1 il LiviBrunelleschi con il sigillo di Osazuwa e la doppietta di Talakhadze.

