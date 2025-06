Prato frodi fiscali nel tessile | 13 indagati Recuperato oltre mezzo milione di euro

Un brillante esempio di lotta all’evasione fiscale nel settore tessile di Prato, dove 13 indagati sono stati coinvolti in un'operazione che ha portato al recupero di oltre mezzo milione di euro per le casse dello Stato. Grazie a un’indagine congiunta della Procura, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, si evidenzia ancora una volta come la trasparenza e il rispetto delle normative siano fondamentali per sostenere un'economia sana e competitiva. La scoperta dimostra che la fermezza contro le frodi fiscali è più efficace che mai.

Prato, 9 giugno 2025 – Recuperato oltre mezzo milione di euro, per le casse dello Stato, all’interno dell’indagine penale della Procura della Repubblica di Prato e con le prime adesioni ai verbali di contestazione redatti dalla Guardia di finanza, nella procedura di accertamento fiscale curata dall'Agenzia delle Entrate. Le ipotesi accusatorie hanno riguardato l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonché l'infedeltà e l'omessa dichiarazione fiscale. Contestualmente, sono emersi anche i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. I tredici indagati destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari risultano aver pianificato un articolato disegno criminoso finalizzato all'evasione di imposte dirette e Iva nel settore tessile, facendo leva su diversi schemi fraudolenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, frodi fiscali nel tessile: 13 indagati. Recuperato oltre mezzo milione di euro

