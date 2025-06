Pozzuoli scivola con scooter su macchia d’olio e muore | addio a Romeo Fiandra

Un tragico incidente scuote Pozzuoli: Romeo Fiandra, 44 anni, ha perso la vita in un drammatico scontro con lo scooter, vittima di una macchia d’olio sulla strada. Una fatalità che ci ricorda quanto la sicurezza sia fondamentale sulle nostre strade. La comunità piange la perdita di un uomo stimato e si stringe al dolore della famiglia. Rimaniamo attenti e responsabili per prevenire tragedie simili in futuro.

Una tragica fatalità ha stroncato la vita di Romeo Fiandra, 44 anni, originario di Napoli. L’uomo è rimasto vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di ieri nella zona di La Pietra, a Pozzuoli, al confine con Bagnoli. A causare la caduta del suo scooter, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata una macchia d’olio presente . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pozzuoli, scivola con scooter su macchia d’olio e muore: addio a Romeo Fiandra

