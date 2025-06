Poti a Piedi 2025 | un cammino che unisce Arezzo nel nome della natura della memoria e della musica

Il 8 giugno, Arezzo si è animata con la sesta edizione di “Poti a Piedi”, un cammino che celebra la natura, la memoria e la musica, trasformandosi in un rito collettivo che risveglia il cuore della città. Un’esperienza coinvolgente e condivisa, capace di unire comunità e tradizioni, creando un legame profondo tra cittadini e territorio. Questo evento simbolico continua a crescere, dimostrando come il cammino possa diventare un potente simbolo di unità e rinascita.

Una montagna che risveglia la città, un cammino che diventa rito collettivo. Domenica 8 giugno si è svolta la sesta edizione di “Poti a Piedi”, la camminata che anno dopo anno conquista sempre più partecipanti, trasformandosi in un evento simbolo per la comunità aretina. Organizzata dalla Fondazione Arezzo Wave Italia, l’iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo di numerose realtà locali: Calcit Arezzo, Centro di Aggregazione Sociale di Villa Severi, Associazione A Piede Libero e Podistica Aretina. Protagonista indiscussa, l’ Alpe di Poti: mille metri di natura, storia e panorami che abbracciano la città. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Poti a Piedi 2025”: un cammino che unisce Arezzo nel nome della natura, della memoria e della musica

