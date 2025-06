“Potete rubare un auto per me?” la richiesta via chat poi lo scambio in parcheggi stabiliti | due arresti

Negli ultimi mesi, un'oscura rete di furti d'auto si è svelata, con criminali che utilizzavano app di messaggistica per coordinare i loro colpi. Due arresti sono già stati effettuati, ma il fenomeno sembra più diffuso di quanto si pensi. Questo inquietante esempio ci invita a riflettere sulla crescente vulnerabilità dei nostri veicoli e sull'importanza di adottare misure di sicurezza più efficaci. Continua a leggere per scoprire come le forze dell'ordine stanno combattendo questa minaccia.

I furti di auto venivano organizzati su un app di messaggistica dove si concordava il luogo in cui parcheggiare i veicoli una volta rubati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

