Posizioni economiche ATA corsi di formazione a luglio | tutte le info utili QUESTION TIME con Sorrentino Anief LIVE alle 15 | 00

Se sei un ATA in cerca di aggiornamenti sulle nuove posizioni economiche, non perdere il nostro approfondimento in diretta con Sorrentino di Anief alle 15:00. Scopri tutti i dettagli sui corsi di formazione di luglio, il calendario e le modalità di erogazione, per prepararti al meglio ai prossimi step. Resta con noi e approfitta delle informazioni utili per affrontare con sicurezza questa fase importante della tua carriera.

Avvio dei nuovi percorsi formativi legati alle posizioni economiche ATA. La scorsa settimana si √® tenuta un'informativa sindacale in cui sono stati definiti aspetti come il calendario della formazione¬†e le modalit√† di erogazione, elementi fondamentali per garantire trasparenza e accessibilit√† a tutti gli interessati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

