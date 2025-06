Portogallo vince la Nations League Spagna ko ai rigori

Il Portogallo conquista per la seconda volta nella sua storia la prestigiosa Nations League, battendo la Spagna ai rigori in una finale emozionante e combattuta. Dopo 120 minuti di pura tensione, il punteggio si ferma sul 2-2, ma è nei tiri dal dischetto che i lusitani mostrano tutta la loro freddezza. La vittoria si deciderà grazie a un epico shootout, segnando un nuovo capitolo nel panorama calcistico europeo.

(Adnkronos) – Il Portogallo vince per la seconda volta nella sua storia la Nations League. I lusitani sconfiggono in finale la Spagna campione uscente per 7-5 ai calci di rigore. Dagli 11 metri la nazionale di Martinez non sbaglia nemmeno un tiro, mentre a condannare le 'furie rosse' è l'unico errore di Morata che si fa parare il tiro da Diogo Costa. Sia i tempi regolamentari che i supplementari si chiudono sul 2-2. La nazionale campione d'Europa passa due volte in vantaggio al 21? con Zubimendi e al 45? con Oyarzabal ma la raggiungono prima Nuno Mendes al 26? e poi Ronaldo al 61?. La prima occasione del match è per i lusitani al 5?.