Portici 16enne massacrato di botte per aver salutato una ragazza | sporta denuncia

Un episodio drammatico scuote ancora una volta la periferia napoletana, dove la violenza tra adolescenti sembra diventare troppo frequente. Ciro, un ragazzo di soli 16 anni con disabilità , è stato brutalmente aggredito per aver salutato una ragazza al porticciolo di Portici. La sua storia ci ricorda quanto sia urgente intervenire affinché questi episodi non diventino la normalità . Ma cosa si può fare per evitare che tragedie come questa si ripetano?

Dopo la tragedia di Varcaturo, anche questo weekend si tinge di rosso. Un’altra aggressione brutale tra adolescenti scuote l’area napoletana. Ciro, 16 anni, affetto da una disabilità causata da una malattia genetica, domenica 8 giugno aveva deciso di passare una serata tranquilla con gli amici al porticciolo del Granatello, a Portici. È bastato un semplice cenno . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Portici, 16enne massacrato di botte per aver salutato una ragazza: sporta denuncia

In questa notizia si parla di: Portici 16enne Massacrato Botte