Portabagagli come bar più controlli sui minori e gli ' aperitivi in strada' | M5s preoccupato per il dilagante fenomeno

L’aumento di episodi di vendite abusive di alcol ai minori e il fenomeno degli aperitivi in strada preoccupano sempre più l’opinione pubblica. Il Movimento 5 Stelle richiede maggiore attenzione alle autorità locali, chiedendo controlli più severi e mirati per contrastare questa tendenza. La sicurezza dei giovani e il rispetto delle normative devono essere priorità, perché solo così si può garantire un ambiente sano e regolamentato.

Più controlli, anzi controlli dato che ce ne sarebbero pochi, contro "i falsi 'aperitivi in strada" e cioè contro la vendita di alcolici ai minori. A tornare a incalzare l'amministrazione sul tema sono i consiglieri M5s Erika Alessandrini (che lo è in Regione) e Paolo Sola che consigliere lo è in.