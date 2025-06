porta fiorentina trionfa nella stracittadina di sansepolcro dopo 37 anni

La Porta Fiorentina torna a brillare dopo 37 anni di attesa, riportando a casa la vittoria nella storica stracittadina di Sansepolcro. Dopo un digiuno lungo quasi quattro decenni, i Viola si impongono con merito sulla Porta Romana, conquistando la 23ª edizione con un emozionante 3-1 ai supplementari. Per i tifosi viola, è un trionfo che riaccende la passione e il senso di appartenenza alla propria storia. La vittoria segna un nuovo capitolo di orgoglio e tradizione per la città .

Porta Fiorentina interrompe un digiuno di vittorie che durava complessivamente da 37 anni (l’ultimo successo risaliva infatti al 1988), anche se di fatto era limitato a quattro partite e torna a far sua con merito la stracittadina calcistica di Sansepolcro, aggiudicandosi la 23esima edizione con il punteggio di 3-1 a spese dei rivali di Porta Romana dopo i tempi supplementari. Per i viola è la decima affermazione in un bilancio generale che vede sempre avanti i giallorossi con 13 e anche nel computo delle reti segnate Porta Romana è a quota 37 contro le 30 di Porta Fiorentina. Decisiva la doppietta del 36enne Michael Quadroni nei 30 minuti di "over time" in un sabato sera estivo e di grande festa per gli oltre mille calorosi spettatori distribuiti sugli spalti del "Buitoni"; a vincere è stata anche e soprattutto la solidarietà : le offerte spontanee del pubblico in favore di Marco Pancrazi (presente di persona anche in questa circostanza) e dell’associazione La Fenice, che si occupa della sua riabilitazione, hanno infatti permesso di raccogliere 2683,43 euro, una somma nettamente superiore a quella dello scorso anno, sempre a beneficio di Pancrazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it