Porta divelta e furto nel negozio in pieno centro | l' indagine lampo

Un episodio di cronaca che scuote il cuore del centro città: un furto lampo in un negozio di vestiti, sventato grazie a un’indagine rapida ed efficace. Due uomini, di origini polacche, sono finiti nei guai: uno con accuse di furto aggravato e possesso di armi, l’altro per ricettazione. La giustizia fa il suo corso, assicurando sicurezza e tutela ai cittadini e alle attività commerciali.

Due denunce in via XX Settembre per un furto in un negozio di vestiti, a finire nei guai sono stati due uomini originari della Polonia di 49 e 66 anni. Il primo è accusato di furto aggravato e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere; il secondo di ricettazione.

In questa notizia si parla di: Furto Negozio Porta Divelta

