Ponteggi senza parapetti e mantovane | sanzionati per più di 13 mila euro due cantieri

Operazione di controllo nel settore edile tra Palermo e provincia: 160 cantieri ispezionati, 160 sanzioni da oltre 13 mila euro. La task force dell’Inl Sicilia ha scoperto numerose irregolarità , tra cui ponteggi senza parapetti e mantovane, mettendo in evidenza l’importanza di garantire sicurezza e conformità nelle opere di costruzione. Questi interventi sono fondamentali per tutelare lavoratori e cittadini, dimostrando come la prevenzione possa fare la differenza.

Controlli a tappeto nei cantieri tra Palermo e provincia con sanzioni che hanno superato complessivamente i 13 mila euro. E' questo il bilancio dell'operazione di vigilanza nel settore edile condotta dal personale ispettivo dell'Inl Sicilia che, dopo i blitz, ha riscontrato diverse irregolarità .

