Pontecagnano il concorso di idee un contest per creare attività in provincia di Salerno

Se hai un'idea innovativa per rivitalizzare Pontecagnano e la provincia di Salerno, ora è il momento di farla conoscere! Scadono il 23 giugno i termini per partecipare al “Concorso di idee” del progetto #cittàlaboratoriogiovani, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'A.N.C.I. Se desideri contribuire a creare nuove opportunità e attività, questa è la tua occasione per lasciare il segno e trasformare le tue idee in realtà. Non aspettare, il futuro della città ti aspetta!

Il “Contest” per creare attività in provincia di Salerno Pontecagnano Faiano (SA) – Scadono il prossimo 23 Giugno i termini per partecipare al “Concorso di idee” inerente al progetto #cittàlaboratoriogiovani co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’A.N.C.I. a valere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Pontecagnano, il concorso di idee un "contest" per creare attività in provincia di Salerno

In questa notizia si parla di: Pontecagnano Concorso di Contest Creare

Contest #CittàLaboratorioGiovani: al via il concorso a Pontecagnano Faiano, 10mila euro per le migliori 10 proposte - Al via il concorso “CittàLaboratorioGiovani” a Pontecagnano Faiano, con 10 mila euro per le migliori proposte dei giovani.