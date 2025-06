Ponte sullo Stretto il Pd | Dopo l’allarme Anac si faccia piena luce

Il Ponte sullo Stretto di Messina, un progetto che da anni divide politica e opinione pubblica, torna sotto i riflettori con l’ennesimo allarme dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Le parole di Giuseppe Busia mettono in evidenza le criticità e i rischi legati a questa grande opera, richiedendo trasparenza e chiarezza. È il momento di fare piena luce su un progetto che potrebbe influenzare il futuro del nostro Paese.

"Le parole pronunciate dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia in audizione alla Camera confermano, se ancora ce ne fosse bisogno, che sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina pesano enormi ombre e preoccupazioni. Non è più accettabile continuare a trattare.

