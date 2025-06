Ponte sullo Stretto i dubbi dell’ANAC su assenza progetto esecutivo | Così manca visione chiara dei costi

L'Anac solleva nuovi dubbi sul progetto del Ponte sullo Stretto, guidato dal ministro Salvini, evidenziando l'assenza di un progetto esecutivo chiaro e di una stima affidabile dei costi. La mancanza di una visione completa rischia di compromettere trasparenza e sostenibilità . Una fase di approvazione a tappe, seppur pragmatica, può alimentare incertezze che richiedono attenzione e chiarezza per tutelare l'interesse pubblico.

L'ANAC solleva ancora dubbi sul progetto del Ponte sullo Stretto, portato avanti dal ministro Matteo Salvini. Il presidente dell’AutoritĂ nazionale anticorruzione (Anac), nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Ambiente e trasporti, ha detto che il progetto esecutivo del ponte sullo Stretto “doveva essere e sarĂ ragionevolmente approvato per fasi successive. Ma questo non consente di avere una visione complessiva e l’incertezza si riflette ancora una volta sui costi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

