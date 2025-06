Ponte e Olimpiadi il presidente Anac Busìa smonta il Dl infrastrutture | Servono più controlli antimafia e il progetto esecutivo della maxi opera

Il presidente dell’ANAC, Giuseppe Busìa, smonta duramente il DL Infrastrutture, evidenziando l’insufficienza dei controlli antimafia e la mancanza di un progetto esecutivo per le grandi opere, tra cui il Ponte sullo Stretto e le Olimpiadi Milano-Cortina. Un atto di coraggio che richiama l’attenzione sulla necessità di garanzie solide per la legalità e la trasparenza nelle infrastrutture italiane. La sfida ora è rafforzare questi controlli fondamentali per il futuro del paese.

Ha preso più o meno l’intero operato del ministro Matteo Salvini in tema di Ponte sullo Stretto e Olimpiadi invernali Milano-Cortina e lo ha fatto a pezzi, per quanto riguarda i (non) controlli antimafia e i conflitti di interesse. Autore della (meritoria) opera uno degli ultimi presidi di legalità rimasti a guardia della Pubblica amministrazione, ovvero il presidente dell’Anac, Giuseppe Busìa, audito ieri dalle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera sul Dl infrastrutture. Per Anac si devono estendere e non diminuire i controlli antimafia. Circa il Ponte – progetto tutto made in Salvini – Busia ha detto chiaro: “Un’opera di queste dimensioni, anche finanziarie richiede un innalzamento delle verifiche antimafia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ponte e Olimpiadi, il presidente Anac Busìa smonta il Dl infrastrutture: “Servono più controlli antimafia e il progetto esecutivo della maxi opera”

In questa notizia si parla di: Anac Ponte Olimpiadi Presidente

Ponte sullo Stretto, l'Anac non scioglie le riserve: i rischi per l'assenza di gara, costi e vincoli europei - La relazione annuale dell’Anac evidenzia rischi e criticità nel progetto del ponte sullo Stretto, con il 98% di affidamenti senza gara, calo delle opere (-39%) e scarsa concorrenza.

Ponte e Olimpiadi, il presidente Anac Busìa smonta il Dl infrastrutture: Servono più controlli antimafia e il progetto esecutivo della maxi opera; Grandi opere nel mirino delle mafie: la Dia lancia l’allarme, Salvini coinvolge l’Anac; Ponte sullo Stretto, i dubbi dell'Anac: «Rischio aumento dei costi», la società: «Non sarà un'opera incompiuta».

Ponte sullo Stretto, i dubbi dell’ANAC su assenza progetto esecutivo: “Così manca visione chiara dei costi” - L’ANAC solleva ancora dubbi sul progetto del Ponte sullo Stretto, portato avanti dal ministro Matteo Salvini.

Ponte sullo Stretto, il Presidente ANAC in audizione alla Camera: “dialogo con UE su interpretazioni normative relative al finanziamento” - Il presidente Busia solleva preoccupazioni sui vincoli europei e l'assenza del progetto esecutivo, suggerendo un dialogo con le istituzioni ...

Olimpiadi, Busia (Anac): «Commissario non coincida con l'ad della Società. Controllore e controllato potrebbero sovrapporsi» - Cortina, si prevede la nomina a commissario dell'ad della Società Milano-