Polizia quell' uomo sta rubando un' auto | l' intervento

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha fermato un uomo sospettato di tentato furto d'auto nel cuore di Napoli. Un intervento tempestivo e deciso che ha portato all'arresto di un 47enne con precedenti, ora alle prese con accuse pi√Ļ gravi. La prontezza degli agenti del Commissariato Arenella ha evitato che il furto si concretizzasse, dimostrando ancora una volta come la sicurezza urbana dipenda anche dalla vigilanza costante.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato¬†ha tratto in arresto un 47enne¬†napoletano, con precedenti di polizia, per tentato furto.¬†Lo stesso √® stato anche¬†denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. In particolare, gli agenti del Commissariato Arenella, durante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it