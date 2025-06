Politecnico delle Arti i docenti | Realtà aperta inclusiva vitale e preziosa per il territorio

Il Politecnico delle Arti di Bergamo, cuore pulsante di creatività e formazione, si distingue come una realtà vibrante e fondamentale per il territorio. Dopo molteplici interventi sulla stampa locale, i docenti dell’istituto desiderano condividere la loro prospettiva autentica, sottolineando il valore e la vitalità di questa realtà educativa. È giunto il momento di ascoltare la loro voce e capire meglio l’importanza di questo polo culturale per la comunità bergamasca.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei docenti del Politecnico delle Arti di Bergamo. Dopo i ripetuti interventi sulla stampa locale che riguardano il Politecnico delle Arti di Bergamo, anche i docenti dell'istituto prendono una posizione pubblica per rendere nota alla città quella che, a loro dire, è la reale situazione dell'Istituto. "Nato dalla fusione di due storiche istituzioni ( Accademia Carrara di Belle Arti e Conservatorio Donizetti ), il Politecnico ha vissuto contestualmente la statizzazione. Questo doppio passaggio ha fatto sì che tutta l'organizzazione dovesse adeguarsi agli standard richiesti dal Ministero dell'Università.

