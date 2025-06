Pole giro veloce e Gp sempre in testa Per Marquez l' ennesimo Grande Slam Ecco tutti i re della tripletta

Marquez conquista ancora, dominando ad Aragon con un pole, giro veloce e vittoria in testa, confermandosi il re delle tripletta. È l’ennesimo grande slam per lo spagnolo, che si aggiunge a una prestigiosa lista di campioni come Stoner e Lorenzo. La classifica dei grandi salti tra i piloti leggendari rivela le magie di chi ha scritto la storia del motociclismo. Scopriamo insieme tutti i protagonisti di questa epica epopea.

Ad Aragon lo spagnolo ha vinto e firmato l'ennesimo record. Una magia riuscita anche ad altri campioni, da Stoner a Lorenzo. Ecco la classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pole, giro veloce e Gp sempre in testa. Per Marquez l'ennesimo Grande Slam. Ecco tutti i re della tripletta

In questa notizia si parla di: Ennesimo Ecco Pole Giro

Garlasco, ennesimo colpo di scena: il Pg di Milano chiede la revoca della semilibertà per Stasi. Ecco perché - Il caso di Garlasco continua a sorprendere e a tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica. La richiesta di revoca della semilibertà per Alberto Stasi segna un nuovo capitolo in una storia dai risvolti intricati.

Ad Aragon lo spagnolo ha vinto e firmato l'ennesimo record. Una magia riuscita anche ad altri campioni, da Stoner a Lorenzo. Ecco la classifica - Una magia riuscita anche ad altri campioni, da Stoner a Lorenzo. Leggi su gazzetta.it

Molinari, sempre lui: ennesimo trionfo al Giro dei Masi - Arco, ecco la Youth Cup, il 10 agosto la Panarotta sarà tricolore) è iniziata; per i protagonisti del Gran Premio Montagne Trentine l'appuntamento è ... Leggi su fidal.it

Giro d'Italia, il commento: l'Italia comincia bene, ennesimo ritiro per Landa - Sfortuna e doti di guida probabilmente non eccelse lo hanno estromesso per l'ennesima volta da una gara assolutamente ... Leggi su corrieredellosport.it