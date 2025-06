Pokemon offre la serie anime classica più accessibile e conveniente di sempre

Pokémon continua a conquistare i cuori di grandi e piccini, offrendo ora la serie anime classica in modo più accessibile e conveniente che mai. Grazie alla collaborazione tra Wildbrain e The Pokémon Company International, un nuovo canale dedicato su Amazon Prime Video permette agli appassionati di immergersi nelle avventure iconiche delle prime stagioni, ampliando le opportunità di visione e riscoprendo il fascino senza tempo di questa fenomenale saga. La nostalgia incontra la comodità: il mondo Pokémon è pronto a sorprendere ancora.

l'espansione dello streaming di Pokémon: nuove opportunità per gli appassionati. Con l'obiettivo di rendere più accessibile la visione delle stagioni dell'anime Pokémon, si assiste a un'importante novità nel panorama dello streaming. La collaborazione tra Wildbrain e The Pokémon Company International ha portato al lancio di un canale dedicato su Amazon Prime Video, che offrirà una programmazione continua e curata delle prime stagioni della celebre serie animata. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella strategia di distribuzione digitale del franchise, che mira a soddisfare le esigenze dei fan e ad ampliare il pubblico.

