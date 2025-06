Poesie a San Valentino autori dialettali protagonisti al Joylab di Terni

Scopri l’incantevole mondo delle poesie dialettali nel cuore di Terni, con protagonisti autori locali che sapranno toccare le corde più profonde dell’anima. Nella suggestiva cornice del colle valentiniano, a pochi passi dalla basilica del patrono, il Joylab accoglie sabato 14 giugno alle 17 un evento gratuito imperdibile: “Poesie a San Valentino”. Un’occasione unica per celebrare l’amore e la cultura attraverso le voci dei maestri Lorenzo Manni e altri talenti. Non mancare!

Nella fantastica cornice del colle valentiniano, a pochi passi dalla basilica del patrono di Terni, all’interno del Joylab (ex scuola materna San Valerntino in viale papa Zaccaria 17) si terrà sabato 14 giugno alle 17 l’evento gratuito “Poesie a San Valentino”. I maestri Lorenzo Manni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - “Poesie a San Valentino”, autori dialettali protagonisti al Joylab di Terni

In questa notizia si parla di: Poesie Valentino Joylab Terni

Diocesi: Terni, al museo diocesano domani “Omaggio poetico a San Valentino” - scrittori e artisti per celebrare in versi di ogni epoca san Valentino e per ricordare il presidente della Pro Loco Terni, Bruno Minelli, scomparso lo scorso anno. Leggi su agensir.it

‘Omaggio poetico a San Valentino patrono di Terni’, al museo Diocesano poesie in lingua e in vernacolo - ‘Omaggio poetico a San Valentino’ Saranno declamate poesie in lingua e in ... Leggi su umbria24.it

Terni, via al Not official San Valentino: al Gazzoli rivivono la poesia e la musica di Ivan Graziani - Mentre la maggior parte delle tv degli italiani sarà sintonizzata sul Festival di Sanremo, mercoledì sera all’auditorium di palazzo Gazzoli andrà in scena il primo dei concerti in programma per il Not ... Leggi su umbria24.it