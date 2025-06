Poco più di un votante su due era per la cittadinanza agli stranieri dopo 5 anni

scopre un fermento di opinioni e aspettative che riflettono il desiderio di un confronto aperto e democratico. I risultati dei referendum, infatti, evidenziano come la partecipazione sia ancora una sfida cruciale per coinvolgere pienamente i cittadini nelle decisioni pubbliche, stimolando un dibattito costruttivo che può portare a una maggiore consapevolezza collettiva e a scelte più condivise.

I cinque quesiti referendari non hanno ottenuto il quorum a livello nazionale e nemmeno nel Piacentino. In nessuno dei 46 comuni è stata superata l'asticella del cinquanta per cento più uno degli elettori al voto.

