Pnrr completamento lavori Pta di Cisternino | trasferimento temporaneo servizi distrettuali

Il 12 giugno, Cisternino si prepara a una svolta importante: l'apertura della nuova sede dei servizi distrettuali in via Fiume rappresenta un passo avanti per migliorare l'assistenza locale. Con lavori ultimati e una comunità pronta ad accogliere questa novità , il trasferimento temporaneo delle attività garantirà continuità e qualità . È tutto pronto – dice il direttore Giuseppe Pace – per offrire un servizio più efficiente e vicino alle esigenze di tutti.

CISTERNINO - Giovedì 12 giugno sarà aperta al pubblico la nuova sede dei servizi distrettuali di Cisternino, in via Fiume. "È tutto pronto - dice il direttore del Distretto sociosanitario di Fasano, Giuseppe Pace - per il trasferimento delle attività nei locali che sono di proprietà del Comune di.

