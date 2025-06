Playoff Serie D | Libertas Fiorano unica squadra maschile promossa in Serie C

La Libertas Fiorano si è riscattata portando a casa la promozione in Serie C, diventando l’unica squadra maschile a farcela attraverso i playoff nella stagione delle finali regionali di Serie D. Un percorso segnato da sfide e sorprendenti svolte, che culmina con un risultato storico: la consacrazione di una squadra che, iniziando nel peggiore dei modi, ha saputo reinventarsi e raggiungere l’élite. La vittoria della Libertas, un esempio di determinazione e passione, segna un nuovo capitolo per il club e il movimento locale.

Si è conclusa con un bilancio di parità, la sessione di sei finali dei playoff di Serie D regionale: in realtà il bilancio è in pareggio perché sono tre le modenesi che centrano la promozione, ma due sono squadre femminili, e solo una arriva dal settore maschile. Maschile. Curiosamente l'unica squadra maschile a conquistare la Serie C con i playoff, è la Libertas Fiorano, quella che li aveva iniziati nel modo peggiore, perdendo in casa con San Niccolò Trebbia: i ragazzi di Foglia però, hanno saputo ribaltare la situazione, riprendendosi con gli interessi la promozione. Moltissima sfortuna per la Pol.

