Platinette parla dell' ictus di febbraio | Sono rimasto a terra per ore senza riuscire a muovermi

Platinette, Mauro Coruzzi, con la sua sincerità senza filtri, rivela i momenti drammatici vissuti durante il suo secondo ictus. Un episodio che lo ha lasciato a terra per ore, incapace di muoversi, e che ha segnato una nuova sfida nel suo percorso di vita. Con coraggio e determinazione, l'artista condivide ora un messaggio di speranza e resilienza, ricordandoci quanto sia fondamentale affrontare con forza ogni ostacolo.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di più ed ha raccontato i dettagli relativi alla vicenda che lo ha visto protagonista nel febbraio del 2025. Il 69enne è stato infatti colpito da un secondo ictus, dopo quello del marzo 2023.

