Platinette parla del secondo ictus | Sono rimasto a terra per ore mi ha salvata la domestica Ho fatto testamento

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha condiviso un’esperienza sconvolgente: un secondo ictus lo ha colpito lo scorso febbraio, lasciandolo a terra per ore. La sua testimonianza, rilasciata al settimanale Di più, rivela dettagli drammatici e il ruolo fondamentale della domestica che lo ha salvato e spinto a fare testamento. Un momento di grande vulnerabilità ma anche di riflessione sulla vita e la salute.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di più raccontando i dettagli dell'ultimo malore che lo ha colpito, lo scorso febbraio. Il 69enne ha avuto un secondo ictus, dopo quello del marzo 2023. "Sono caduto e ho sbattuto la testa. Per ore sono.

