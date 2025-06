Plastic Free in campo con raccolta dei rifiuti e stop all’usa e getta

In un’epoca in cui la tutela del nostro pianeta è più urgente che mai, le iniziative plastic free si fanno strada per sensibilizzare cittadini e studenti. Raccolte di rifiuti, incontri nelle scuole e campagne di sensibilizzazione mirano a contrastare l’abbandono di materiali inquinanti e a promuovere uno stile di vita sostenibile. È ora di agire insieme per un futuro più pulito e rispettoso dell’ambiente, dicendo basta a fuochi d’artificio e palloncini che danneggiano la natura.

Le giornate di pulizia nei Comuni e gli incontri nelle scuole e con i cittadini. «Segnaliamo l'abbandono di materiale nell'ambiente». «Fuochi d'artificio e palloncini lanciati sono inquinanti».

