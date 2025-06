Pisa l’affluenza più alta Poi Calci e San Giuliano Votazioni regolari

In un quadro di affluenza alle urne superiore alla media nazionale, Pisa si distingue con il 22,4% alle 19, superando le aspettative e confermando la vitalità del voto locale. La partecipazione, infatti, rimane un elemento chiave per determinare gli esiti delle elezioni, tra calci, San Giuliano e altri centri, dove votazioni regolari riflettono l’interesse crescente dei cittadini. La sfida ora è raggiungere il quorum, un traguardo che resta impervio ma fondamentale.

di Enrico Mattia Del Punta PISA Il quorum resta un traguardo difficile da raggiungere, una salita ripida che appare un’impresa. L’affluenza parziale nazionale alle 19 infatti era al 16%. In provincia di Pisa e in tutta la Toscana, tuttavia, l’affluenza si è rivelata superiore alla media nazionale. Secondo i dati diffusi dal Viminale, l’affluenza in provincia di Pisa alle 19 di ieri era del 22,4%, in attesa — al momento in cui scriviamo — della rilevazione delle 23. La provincia pisana è risultata terza per numero di votanti, dietro Firenze (prima con il 26,8% alle 19) e Livorno (con il 23,6%). Una scalata impegnativa, dunque, quella per i cinque quesiti sui quali gli italiani sono stati chiamati al voto nella giornata di ieri e che prosegue oggi con urne aperte dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it