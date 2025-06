Pisa 43enne folgorato da un cavo elettrico | il braccio sinistro quasi amputato è gravissimo

Un incidente drammatico scuote Pisa: un uomo di 43 anni è stato folgorato da un cavo elettrico in azienda, lasciandolo con il braccio quasi amputato e in condizioni gravissime. Trasportato d'urgenza al Cisanello, la sua vita ora dipende dall'esito delle cure e delle indagini in corso. È un richiamo alla massima attenzione sulla sicurezza sul lavoro, perché incidenti così devastanti non devono più ripetersi.

