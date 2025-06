' Pionieri di Roccamare' rinnovato il gruppo di lavoro e presentato il calendario estivo

pionieri di Roccamare a Falconara Marittima rinnova il proprio impegno con entusiasmo e passione. Il gruppo, recentemente rinnovato nel direttivo, presenta un calendario estivo ricco di iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità. Con uno sguardo rivolto al futuro e radici profonde nel quartiere, i Pionieri si preparano a regalare un’estate indimenticabile, fatta di momenti di socialità, cultura e divertimento per residenti e visitatori.

FALCONARA MARITTIMA – Cambiano i componenti del direttivo della Pro Loco ‘Pionieri Roccamare’, ma restano inalterati l’amore per il quartiere e la volontà di offrire a residenti e frequentatori un’estate ricca di eventi. È proprio questa la filosofia che anima il nuovo gruppo di lavoro, che nei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - 'Pionieri di Roccamare', rinnovato il gruppo di lavoro e presentato il calendario estivo

In questa notizia si parla di: Pionieri Roccamare Gruppo Lavoro

