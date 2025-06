Pink Floyd Immersion al Teatro Alcione di Verona

Preparati a vivere un’esperienza unica con Pink Floyd Immersion all’Alcione di Verona! Sabato 18 ottobre 2025 alle 20.30, il Teatro si trasformerà in un viaggio sensoriale nel cuore del rock progressivo, portando il pubblico in un universo fatto di luci, suoni e emozioni intense. Dopo il successo delle tournée passate, i Pink Floyd Immersion tornano per un’ultima volta, promettendo uno spettacolo imperdibile. Non perdere l’occasione: biglietti disponibili su TicketOne!

Pink Floyd Immersion – Eclipse Tour 2025? Teatro Alcione? Sabato 18 Ottobre 2025 – Ore 20.30? Biglietti disponibili su TicketOne Un viaggio sensoriale nel cuore del rock progressivo. Dopo il successo delle precedenti tournée, i Pink Floyd Immersion tornano con lo spettacolo. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Pink Floyd Immersion al Teatro Alcione di Verona

