Pinguini la dedica ad Alice | Tutta la famiglia collegata Un’emozione speciale

L’emozione esplode all'RCF Arena durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, quando la band dedica una toccante performance ad Alice Vasirani, la quattordicenne di Rivalta scomparsa dopo un anno di lotta contro un male incurabile. Un gesto che ha unito tutti in un abbraccio di ricordi e speranza, dimostrando come la musica possa essere un ponte tra cuore e anima. Il giorno dopo, quell’istante rimane ancora più vivo nei cuori di chi c’era.

Il giorno dopo è ancora più bello. La dedica fatta dal palco dai Pinguini Tattici Nucleari ad Alice Vasirani, la quattordicenne di Rivalta scomparsa lo scorso febbraio dopo circa un anno di lotta contro un male incurabile, ha lasciato il segno nei tanti amici presenti all’ Rcf Arena. Il tam tam mediatico scatenato nei giorni prima del concerto dagli scout di Rivalta che chiedevano di ricordare, sulle note di Ridere, la giovane prematuramente scomparsa, è arrivato fino alla band bergamasca; il frontman Riccardo Zanotti con parole struggenti ha fatto partire un applauso spontaneo dedicando la canzone ad Alice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pinguini, la dedica ad Alice: "Tutta la famiglia collegata. Un’emozione speciale"

