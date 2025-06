Pignataro e il maxi accordo | Gli interessi economici si trovano all’estero nessuna evasione fiscale

Il recente maxi accordo tra Andrea Pignataro e l’Agenzia delle Entrate mette fine a un lungo contenzioso, chiarendo la sua residenza all’estero e confermando la legittimità delle sue scelte fiscali. Dopo anni di tensioni, si è raggiunta un'intesa transattiva che prevede il pagamento di 280 milioni di euro in cinque anni, dimostrando come anche i grandi nomi dell’imprenditoria possano risolvere questioni fiscali complesse senza evasione. Un caso che riaccende il dibattito sulla trasparenza e le strategie fiscali di élite economiche e aziende

Si è risolto con una intesa transattiva il contenzioso tra Andrea Pignataro, fondatore e presidente del gruppo Ion (oltre che secondo uomo più ricco del Paese dopo Giovanni Ferrero), con l’Agenzia delle Entrate per i periodi d’imposta dal 2013 al 2023, nei quali era stata contestata all’imprenditore la residenza all’estero. Pagherà dunque 280 milioni – questa la cifra pattuita – in cinque anni. Secondo le accuse, non avrebbe pagato imposte per circa mezzo miliardo nel decennio dal 2013 al 2023. Aggiungendo gli interessi, il conto è salito fino a 1,2 miliardi. "Non vi è stata alcuna evasione – affermano i legali dello studio Facchini Rossi Michelutti –, ma una divergenza interpretativa ormai superata anche dal legislatore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it