Piggy | la spiegazione del finale del film

Il finale di "Piggy" rivela una potente esplorazione dei temi centrali del film, tra cui il desiderio di vendetta e la lotta per l’autonomia. La protagonista, Mellisa, affronta le sue paure e i traumi del passato, portando a un climax intenso che sfida le aspettative dello spettatore. Con un mix di emozioni forti e riflessioni profonde, il finale lascia emergere un messaggio di liberazione e resilienza, invitando a una riflessione sul prezzo della vendetta e sulla forza interiore di chi supera il dolore.

Piggy ( qui la recensione ), film spagnolo del 2022 diretto da Carlota Pereda, è un horror psicologico che si muove con decisione tra body horror, coming-of-age e revenge thriller. Basato sull’omonimo cortometraggio del 2018 diretto sempre da Pereda, il film amplia il racconto originario per esplorare con maggior profondità temi come il bullismo, la vergogna del corpo e il desiderio di vendetta. Vincitore del premio Méliès d’Argento per il miglior lungometraggio fantastico europeo, Piggy ha fatto il giro dei festival di genere conquistando critica e pubblico per la sua audacia narrativa e per il suo sguardo spietato ma empatico sulla crudeltà adolescenziale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

