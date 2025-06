Pierina Paganelli slitta l’analisi degli audio registrati sul luogo del delitto | cosa è successo

In un caso che tiene con il fiato sospeso Rimini, l'udienza di oggi davanti al gip segna un nuovo capitolo nel mistero che avvolge l’omicidio di Pierina Paganelli. I legali dell’unico imputato, Louis Dassilva, hanno chiesto la sostituzione di uno dei periti coinvolti nell’analisi degli audio registrati sulla scena del crimine, sollevando nuovi dubbi e tensioni. Resta da vedere come si evolverà questa intricata vicenda.

Oggi nuova udienza davanti al gip di Rimini per il caso dell'omicidio di Pierina Paganelli. I legali di Louis Dassilva, unico imputato, hanno sollevato un'eccezione su uno dei periti scelti dal giudice per svolgere l'incidente probatorio sugli audio registrati la notte del delitto. "Noi riteniamo che sia opportuna una sostituzione", hanno detto ai cronisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Pierina Paganelli Audio Registrati

“Non usate il volto di nostra madre”: perché i figli di Pierina Paganelli minacciano denunce - I figli di Pierina Paganelli, l'anziana assassinata a Rimini il 3 ottobre 2023, avvertono: "Non usate il volto di nostra madre per i vostri scopi".

Omicidio Pierina Paganelli, nuovo incidente probatorio sull'audio del garage Partecipa alla discussione

Omicidio Pierina Paganelli, la relazione dei periti su Cam3: «Dalle immagini non si capisce il colore della pelle» Partecipa alla discussione

Pierina Paganelli, la nuova analisi degli audio registrati la notte del delitto si farà: la decisione del gip - La perizia sugli audio registrati da una telecamera la notte dell'omicidio della 78enne Pierina Paganelli si farà ... Leggi su fanpage.it

Pierina Paganelli, dalla voci in garage ai rumori captati dalla telecamera in un box nel garage dove fu trovato il cadavere: cosa sappiamo - Il tribunale di Rimini è al lavoro per l’inchiesta sull’omicidio della donna uccisa con 29 coltellate nel garage condominiale di via ... Leggi su leggo.it

Pierina Paganelli, la difesa di Dassilva chiede incidente probatorio su audio del delitto: in cosa consiste - Andrea Guidi e Riario Fabbri, legali di Louis Dassilva, il 35enne accusato di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli, hanno presentato istanza per un ... Leggi su fanpage.it