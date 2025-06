Pierfranco Bruni cinquanta anni di poesia Giovedì a Cosenza

Pierfranco Bruni celebra 50 anni di poesia con un evento speciale a Cosenza, riproponendo "Ritagli di tempo…" arricchito da varianti e inediti. Un viaggio attraverso le epoche e le emozioni, dove la poesia diventa un rifugio e un patrimonio condiviso. La sua presenza il 12 giugno illuminerà la città, sottolineando il ruolo di Cosenza come casa della parola. Dall’11 al 13 giugno, un’occasione unica per immergersi in questo universo poetico che continua a parlare al cuore.

Di seguito il comunicato: Un poeta a 50 anni dalla prima pubblicazione che viene riproposta con forti varianti e alcuni inediti. Pierfranco Bruni con “Ritagli di tempo.”, edito da Pellegrini in occasione proprio del cinquantesimo della prima edizione. Un viaggio nel tempo come la poesia enuclea. La sua presenza è fissata per il pomeriggio di giovedì 12 Giugno. La poesia come luogo e Cosenza come casa della parola. Dall’11 al 13 giugno torna il Festival della Poesia, giunto alla sua terza edizione. In un’epoca in cui è la velocità a dominare e l’attenzione sembra diventare sempre più fragile, la poesia si impone come uno spazio di resistenza e di cura. 🔗 Leggi su Noinotizie.it