Picierno referendum sconfitta profonda e regalo a Meloni

Il referendum ha segnato una sconfitta profonda e evitabile, regalando un successo alle destre e a Giorgia Meloni. Una vittoria che non rappresenta il Paese reale, desideroso di futuro e progresso. È il momento di maturità , serietà e ascolto, lasciando da parte le acrobazie sui numeri e lavorando per un'Italia più giusta e unita. Solo così potremo affrontare le sfide che ci attendono.

"Una sconfitta profonda, seria, evitabile. Purtroppo un regalo enorme a Giorgia Meloni e alle destre. Fuori dalla nostra bolla c'è un Paese che vuole futuro e non rese di conti sul passato. Ora maturità , serietà e ascolto, evitando acrobazie assolutorie sui numeri". Lo scrive su X l'eurodeputata Pd e vicepresidente dell'Eurocamera, Pina Picierno, commentando i risultati del referendum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Picierno, referendum sconfitta profonda e regalo a Meloni

