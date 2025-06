Piccolo rapace incastrato tra le impalcature della Questura | salvato e portato al Cras

Un'eroica squadra di salvataggio ha tratto in salvo il piccolo gheppio, vittima di un incastro pericoloso tra le impalcature della Questura di Genova. L’avventura, iniziata con paura e incertezza, si è conclusa con un lieto fine: l’uccello, simbolo di libertà e resistenza, è stato portato al CRAS per le cure necessarie, pronto a volare di nuovo verso la sua terra. Un gesto di grande cuore per la tutela della biodiversità italiana.

Avventura a lieto fine per un piccolo di gheppio trovato incastrato, tremante e impaurito, tra le impalcature della Questura di Genova. L'uccello, un rapace migratore e svernante, è considerato in Italia specie "protetta". A salvare l'esemplare è stato uno degli addetti alla vigilanza della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Piccolo rapace incastrato tra le impalcature della Questura: salvato e portato al Cras

