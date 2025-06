Picchianti | Furti in tre aziende in via dell' Ecologia | denunciato complice in fuga

Un’onda di preoccupazione scuote la zona di via dell’Ecologia, dove tre aziende sono state vittime di una serie di furti. La polizia ha intercettato un sospetto e denunciato un uomo di 44 anni, mentre un complice è ancora in fuga. La recente indagine mette in luce come le azioni criminali si intreccino con resistenze e tentativi di elusione, ma la lotta contro questi episodi continua con determinazione.

Dovrà rispondere di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale il 44enne denunciato nel pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno. Intorno alle 16 alla questura è arrivata la segnalazione di due soggetti che si entrano introdotti in varie attività scavalcando le recinzioni. Giunti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Picchianti | Furti in tre aziende in via dell'Ecologia: denunciato, complice in fuga

