Picchia la moglie 25enne incinta davanti al figlio di 4 anni | 34enne arrestato nel Mantovano

Una terribile vicenda di violenza familiare scuote il Mantovano: un uomo di 34 anni è stato arrestato per aver maltrattato e aggredito la moglie, incinta di otto settimane, davanti al loro bambino di quattro anni. Questo episodio evidenzia ancora una volta l'importanza di intervenire tempestivamente contro ogni forma di abuso domestico, proteggendo le vittime più vulnerabili. La lotta contro la violenza di genere deve restare una priorità condivisa.

I carabinieri hanno arrestato un 34enne di Castel d'Ario (Mantova) per maltrattamenti e lesioni. L'uomo avrebbe picchiato la moglie 25enne, incinta all'ottava settimana, e in presenza del figlio di 4 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Moglie 25enne Incinta Figlio

Picchia la moglie incinta che voleva abortire: «Abusava di lei da anni». Le botte anche davanti ai due figli piccoli - Le violenze sarebbero avvenute di frequente, anche davanti ai bambini e ai suoceri ... Leggi su leggo.it

Denunciato per le botte alla moglie incinta. Il 25enne si era ferito per sfuggire ai carabinieri - JESI È stato denunciato per maltrattamenti in famiglia il 25enne di origine nordafricana che, nel tentativo di sfuggire all’arresto, è precipitato da un cancello alto cinque metri. Leggi su corriereadriatico.it

Picchia la moglie incinta che vuole abortire per le troppe violenze subite: arrestato un 26enne ad Agrate - Botte e insulti alla 25enne incinta, davanti ai suoceri della donna con cui la coppia e i figli vivono. Leggi su milano.repubblica.it