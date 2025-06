Picchia la moglie 25enne incinta | 34enne arrestato a Castel d’Ario

In un triste episodio di violenza domestica avvenuto a Castel d’Ario, una giovane donna incinta di 25 anni è stata brutalmente picchiata dal marito 34enne. La vicenda, che ha sconvolto la comunità mantovana, si è conclusa con l’arresto dell’uomo da parte dei carabinieri. La donna, originaria del Gambia, ha subito gravi traumi e ora lotta per superare questa difficile prova, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale tutelare le vittime di abusi domestici.

Mantova, 9 giugno 2025 – Ennesimo episodio di violenza tra le mura di casa: lo scorso 7 giugno, i carabinieri di Roverbella, in provincia di Mantova, hanno arrestato un 34enne per maltrattamenti e lesioni personali. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, nella tarda serata di sabato, la vittima, una 25enne originaria del Gambia ma residente a Castel d'Ario è stata percossa per futili motivi dal marito. Subito dopo l'accaduto, la donna ha chiamato i carabinieri ed è stato immediato l'intervento di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Roverbella, supportati dai colleghi di Castel d'Ario e San Giorgio Bigarello.