Piazza del Plebiscito non sarà più al buio | arriva la nuova illuminazione

Piazza del Plebiscito si prepara a brillare di nuova luce, trasformandosi in uno scenario più sicuro e affascinante per residenti e turisti. Dopo anni di attese e richieste, finalmente arriva la ristrutturazione dell’illuminazione in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni di Neapolis. Questa innovazione segna un passo importante verso la valorizzazione del patrimonio cittadino, restituendo vitalità e sicurezza a uno dei simboli più amati della città.

Dopo anni di richieste da parte di residenti e turisti di un miglioramento della scarsa illuminazione di piazza del Plebiscito arriva una importante novità. Nell'ambito delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis e in attuazione dell'accordo per la valorizzazione.

